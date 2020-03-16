Aydınlı kadınlar balık ağı örmeyi öğrenecek
Aydın'ın Söke ilçesinde açılan "Ağ Örme Eğitimi Kursu" ile Doğanbey ve Serçin Mahallesi'ndeki kadınlar balık ağı örmeyi öğrenecek.
16.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:37
Aydın 'ın Söke ilçesinde açılan "Ağ Örme Eğitimi Kursu" ile Doğanbey ve Serçin Mahallesi'ndeki kadınlar balık ağı örmeyi öğrenecek.
Ege Denizi kıyısında yer alan Söke ilçesinin balıkçı köyleri olarak bilinen Doğanbey ve Bafa Gölü kıyısındaki Serçin'de Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu başladı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile özel politikalar kapsamında, istihdam garantisiz, Doğanbey ve Serçin mahallelerinde açılan Balık Ağı Örme Kursları'nda, katılım sağlayan kadınlara genel sağlık sigortasının yanı sıra cep harçlığı olarak da 30'ar lira yevmiye ödenecek. 150 saat sürecek olan kurs bitiminde başarılı olan kadın kursiyerlere sertifika verilecek.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen kurs ile kadın kursiyerlerin, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan eşlerine destek olmaları ve kadın istihdamını artırmak amaçlanıyor. - AYDIN
Ege Denizi kıyısında yer alan Söke ilçesinin balıkçı köyleri olarak bilinen Doğanbey ve Bafa Gölü kıyısındaki Serçin'de Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu başladı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile özel politikalar kapsamında, istihdam garantisiz, Doğanbey ve Serçin mahallelerinde açılan Balık Ağı Örme Kursları'nda, katılım sağlayan kadınlara genel sağlık sigortasının yanı sıra cep harçlığı olarak da 30'ar lira yevmiye ödenecek. 150 saat sürecek olan kurs bitiminde başarılı olan kadın kursiyerlere sertifika verilecek.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen kurs ile kadın kursiyerlerin, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan eşlerine destek olmaları ve kadın istihdamını artırmak amaçlanıyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi