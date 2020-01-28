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Aydınlı küçük İkbal duymak için hayırseverlerden yardım bekliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, işitme engelli ve kulaksız dünyaya gelen 7 yaşındaki İkbal Eksik'in ailesi, çocuklarının tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

28.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:04
'ın ilçesinde, işitme engelli ve kulaksız dünyaya gelen 7 yaşındaki İkbal Eksik'in ailesi, çocuklarının tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan İkbal Eksik, işitme engelli olarak dünyaya geldi.
Kulakları da olmayan ve yaklaşık 2 yıldır işitme cihazı kullanan İkbal için tedavi arayışına giren aile, 'nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede evlatlarının cihazsız duyabileceğini öğrenince hareket geçti.
Çift, gerekli olan 250 bin liralık hastane masrafı için Aydın Valiliğinden yardım kampanyası talebinde bulundu.
Baba Hikmet Eksik, hastanenin talep ettiği parayı tek başına karşılama imkanının olmadığını söyledi.
Kendilerine daha önce Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de destekte bulunduğunu hatırlatan Eksik, Aydın Valiliğinin onayıyla başlatılacak kampanyanın kızına umut olacağını dile getirdi.
Anne Ayşe Eksik ise kızının sağlığına kavuşmasın istediklerini ifade etti.
Kızının yaşadığı sağlık sorununun eğitimini de etkilediğini anlatan Eksik, "Konuşmalarımızı duymasında sıkıntılar yaşıyoruz. Okulda da öğretmeni ve arkadaşlarının dediklerini anlamakta güçlük çekiyor. İnşallah sesimizi duyan olur ve kızım da sağlığına kavuşur." dedi.
İlkokul 1. sınıf öğrencisi İkbal Eksik de kulaklarına kavuşmayı ve herkes gibi duymak istediğini kaydetti.
Aydınlı küçük İkbal duymak için hayırseverlerden yardım bekliyor

Aydın, Muğla, Söke, Güncel

Kaynak: AA


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