15.07.2019 11:41
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Aydınlı Mehmet Hoca'dan 15 Temmuz mesajı

Aydınlı Mehmet Hoca

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz'da milletin ferasetiyle bir destan yazıldığını söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, "O kara gecede yaşananlar demokrasi tarihimize, bir tarafta devletinin yanında olanlar, bir tarafta da hainlerin kucağında oturanlar, bir yanda vatan diyenler, diğer tarafta da hainlerin mücadelesi olarak geçmiştir. Öyle bir gündü ki, vurulanlar korkmadı. Tankların önüne geçenler çekinmedi. 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet' diyenler yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın etti. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destandır 15 Temmuz. Milletimiz, darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdı. Çanakkale'de, Sakarya'da tüm dünyaya ne mesaj verildiyse, 15 Temmuz gecesi de tüm dünyaya aynı mesaj verildi" dedi.

15 Temmuz gecesi helikopterlere, uçaklara karşı milletin imanını siper ettiğini söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca, "O kanlı gecede hainlerin çaldıkları silah, uçak ve helikopterlere karşı milletimiz imanını siper etti. Okunan salalarla vatanına, dinine, diline ve demokrasiye sahip çıkmak isteyen milyonlar sokağa döküldü. Milletimizin darbecilere geçit vermemesiyle beraber tüm dünyaya mesaj net bir şekilde verildi. Bu vesileyle hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Aziz milletimizin Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik gününü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Kaynak: İHA
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