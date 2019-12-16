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Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler

Aydın Gençlik Merkezi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü gençleri Tepeköy İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle oyun oynayıp, hediye verdi.

16.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:18Aydınlı miniklerin yüzlerini güldürdüler
Gençlik Merkezi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü gençleri İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle oyun oynayıp, hediye verdi.

Aydın Gençlik ve l Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan "Gençlik Faaliyetleri Eğitim-Okul İşbirliği" kapsamında, gönüllü gençler ilkokulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geliyor.

Proje kapsamında son olarak Tepeköy İlkokulu'nu ziyaret eden gençler, ziyarette minik öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Minik yürekler ile çeşitli çocuk oyunları oynayan gençler, öğrencilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı.

Gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki günlerde farklı okul ziyaretleri ile devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım, Tepeköy, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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