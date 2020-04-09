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Aydınlı Muhammed kumbarasındaki 772 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın'da 7 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği 772 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:18
Aydın 'da 7 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği 772 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Ata Mahallesi'nde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Timur, ailesine, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.
Çocuklarının bu davranışı karşısında çok mutlu olan aile, polisi aradı.
Küçük çocuk, biriktirdiği 772 lirayı evlerine gelen polis ekiplerine tutanakla teslim etti.
Çok mutlu olduğunu belirten Timur, "Bu kampanyaya küçük bir katkıda bulunmak için kumbaramı bağışladım. Biz bize yeteriz Türkiyem." dedi. Aydınlı Muhammed kumbarasındaki 772 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ata Mahallesi, Aydın, Güncel
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