Aydınlı pidecilerde nöbet sistemi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 5 pideci, koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetleşe çalışma sistemine geçti. Her gün sırayla bir pidecinin nöbetçi kaldığı ilçede yaşayanlar, telefonla sipariş veriyor. Pideciler ise ev ve iş yerlerine servis yapıyor.

Koçarlı'da faaliyet gösteren 5 pideci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da desteğiyle anlaşarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbet sistemine geçti. Pideciler, kendilerini virüse karşı eldiven ve maske takarak, korumaya çalışırken, nöbet tuttukları günlerde iş yeri ve evlere sipariş götürmeye başladı.

?İlçede pidecilik yaparak, geçimini sağlayan Alaaddin Yamaç (40), "Ülkemizde koronavirüs tehdidi var. Biz de devletimize destek olmak amacıyla ilçedeki bütün pideciler olarak kendi aramızda Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteği ile birlikte nöbetçi pideci uygulamasına geçtik. Burada bizim çalışanlarımız da var. Bunları korumak adına bu uygulamaya geçtik. Haftanın 1 günü sadece bir pideci açık oluyor. Bugün de nöbet sırası bizde. Faaliyetlerimize paket servisleriyle devam ediyoruz. Telefonla aldığımız siparişleri yerlerine iletiyoruz. Nöbetçi pidecilik bizim ortak aldığımız bir karar. Bu vesileyle vatandaşlar da mağdur kalmıyor. Maske, bone ve eldiven takarak her türlü tedbirimizi de alıyoruz. Müşterileri de içeri çok sokmadan kapıdan sipariş alıp vererek yolluyoruz" diye konuştu.

Müşteri Tevfik Aslan (45) ise "Pideciler nöbetleşe dükkan açıp kapatıyorlar. Biz de koronavirüs nedeniyle çalıştığımız kurumdan yemek yemek için dışarı çıkamıyoruz. Telefonla pide siparişi veriyoruz. Siparişimiz iş yerimize ve evimize kadar geliyor. Bundan dolayı pideci esnafa teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA