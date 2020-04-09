Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydınlı radyocudan 65 yaş üstü vatandaşlara destek sözü

Aydın'da uzun yıllardır radyoculuk yapan 27 yaşındaki Kazım Eren Acer, Korona virüsten dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşlar için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

09.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:29
Aydınlı radyocudan 65 yaş üstü vatandaşlara destek sözü
Aydın 'da uzun yıllardır radyoculuk yapan 27 yaşındaki Kazım Eren Acer , Korona virüsten dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşlar için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Yardıma ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşlara destek olmak istediğini söyleyen Acer, telefon numarasını paylaştı.

Aydın'da radyoculuk yapan ve ulusal bir televizyon kanalında tarım programı sunan Kazım Eren Acer sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşların takdirini topladı. Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü Aydınlı vatanlara yardımcı olmak istediğini belirten Acer, yaşlılara hizmet etmenin boynunun borcu olduğu belirtti.

"Bir elin nesi vat iki elin sesi var"

Oluşturulan gruplara çalıştığı için katılamadığını ama Korona virüse karşı verilen mücadelede kendini de sorumlu hissettiğini kaydeden Kazım Eren Acer, "Çok şükür bir şekilde çorbamız kaynıyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönemde dışarıya çıkamayıp zor durumda kalan büyüklerimiz var. Her zaman büyüklerim yardımlaşmanın önemini anlatıp bu yönde de öğütler verdiler. Ben de bu güne kadar elimden geldiğince yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmaya çalıştım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye boşuna söylememişler. Ben de bir elin bir parmağı olmak için buradayım" dedi.

Telefon numarasını verdi

65 yaş üstü ve yardıma ihtiyacı olan herkesin kendisine telefon ile ulaşmasını isteyen Acer, "0507 994 16 85 nolu telefondan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Bir lokma ekmek ve bir yudum suyumu değerli büyüklerim ile paylaşmaya hazırım. Değerli büyüklerimin beni bir evlatları gibi görüp taleplerini gönül rahatlığı ile iletebilirler. Bugüne kadar bana iletilen talepleri radyodaki dinleyicilerimiz ile el ele vererek karşılamaya çalıştık. Bundan sonra da bu desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

"Güzel günler çok yakın"

Korona virüsün de elbet bir gün son bulacağına ve tüm insanların rahat bir nefes alacağına inancın tam olduğunu kaydeden Acer sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. "Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum" diyen Acer sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Güzel günler çok yakın Türkiyem. Hayat her şeye rağmen birlikte ve beraber olunca güzel. Bir tek gençliğim var, Efeler diyarı Aydın'a ve Aydın halkına feda olsun. " - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Acer, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aydınlı radyocudan 65 yaş üstü vatandaşlara destek sözü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:47: Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi - Haber 09:47: Tıp merkezinde sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor - Haber 09:46: Karantinadaki kişilere motivasyon için anı defteri dağıtıldı - Haber 09:46: Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor - Haber 09:46: Karabük'te maske ve dezenfektan üretimi sürüyor - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber