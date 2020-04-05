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Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi

Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi Aydın'ın Efeler ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, sosyal medyadan yayınladıkları kliple 'evde kal' dedi Bir video çeken sağlık personelleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

05.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:09
Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, sosyal medyadan yayınladıkları kliple 'evde kal' dedi
Bir video çeken sağlık personelleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. 'Bizler Aydın sağlık hizmetleri personelleri olarak sahadayız. Bizim sizlerden isteğimiz evinde kal Türkiye' dediler. Video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Doktor ve hemşireden oluşan ekip bu kez Korona virüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti. Aydınlı sağlıkçılar ’Evde Kal’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Aydınlı, Aydın, Yerel

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Aydınlı sağlıkçılar 'Evde Kal' dedi
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