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Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün iki başarılı oyuncusu Sudenaz Durmaz ve Cemre Polat, Eczacıbaşı Voleybol Takımının kampına çağrıldı.

21.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:32Aydınlı Sedenaz ve Cemre kampa çağrıldı
Gençlik Hizmetleri Kulübü'nün iki başarılı oyuncusu Sudenaz Durmaz ve Cemre Polat, Eczacıbaşı Takımının kampına çağrıldı.

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulüp Başkanı Muhsin Çevir, voleybol antrenörü Emin Sakman'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, başarılı oyuncuları Sudenaz Durmaz ve Cemre Polat'ı tebrik ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, başarılı sporcu ve antrenörlerini çabalarından dolayı tebrik etti. - AYDIN

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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