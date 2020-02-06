Aydınlı şehit Uzman Çavuş yarın toprağa verilecek

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı
Uzman Çavuş Muammer Keskin
, 7 Şubat Cuma günü toprağa verilecek.
Daha önce bugün ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı belirtilen Aydınlı Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenaze töreni tarihinde değişiklik yapıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehit Keskin'in cenazesi 7 Şubat Cuma günü Çine Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karahayıt Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - AYDIN