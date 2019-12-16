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Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakalarında Aydınlı sporcular üç şampiyonluk elde etti.

16.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:21Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu
'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakalarında sporcular üç şampiyonluk elde etti.

Aydın Kungfu Kulübü sporcuları, Fadime Atalay ve Fadime Özkan şampiyon olarak Aydın'a büyük gurur yaşattı. Yarışmaya bireysel olarak katılan Beyza Baysan da 12 yaş kategorisinde Avrupa Kupası şampiyonu olarak büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Muay-Thai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası Antalya'da yapıldı.

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Uluslararası Antalya Açık Kupası müsabakalarında Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcuları Fadime Atalay 60 kiloda, Fadime Özkan 42 kiloda şampiyonluğa ulaşarak büyük başarı elde etti. 45 kiloda yarışan Sudenur Atalay ikinci, 51 kiloda yarışan Elif Hayriye Yılmaz ikinci, 63,5 kiloda yarışan Rabianur Uslu üçüncü olurken, Genç Erkekler Kategorisi'nde yarışan 60 kiloda Efekan Ödemiş ve 54 kiloda yarışan Yağız Yılmaz üçüncü oldu. Büyük Bayanlar Kategorisi'nde yarışan Nefise Atalay ise 57 kiloda üçüncü oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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