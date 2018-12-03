Aydınlı Ülkücüler 'Hedef Kızılelma' Gecesinde Bir Araya Geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12

Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hedef Kızılelma" programında ülkücüler bir araya geldi.Aydınlı vatandaşların ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği program öncesi Mehteran Takımı sahne aldı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Afganistan'lı Esedullah'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile program başladı.Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey konuşmasında,"Başta tüm Ülkücü şehitlerimizi ve yakın zamanda ebediyete uğurladığımız Aydın Ülkü Ocakları'nda bir dönem görev yapmış büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Ülkücü Şehitlerimiz bu dünyada gülmekten çok ağlayan bir nesildir. Onlar ki Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmuşlardır. Onlar ki Üniversite duvarlarına asılan, Hak dinin peygamberine hakaret eden pankartları gençliklerinin baharını feda edip şehit vererek indiren bir nesildir. Onlar ki ülküleri gönüllerimizde, bizlere gösterdikleri Kızılelma Hedefi Ülkü Ocaklı genç kardeşlerimizin hayallerindedir. Dünya üzerimize yıkılsa da bir başımıza kalıp cümle alem bize saldırsa da; doğruluktan, adaletten, Hak bildiğimiz yoldan, ahlaklı yaşamaktan, şehitlerimize ve davamıza olan sorumluluk anlayışımızdan, vefa borcumuzdan asla ayrılmayacağız. Bedeli ne olursa olsun taviz vermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren önceliğimiz ocaklı gençlerimizin eğitimi olmuştur. İl ocağımız ve ilçe ocaklarımızda seminer faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Gençlerimizin kötü yollara sapmadan iyi birer Müslüman ve iyi birer Türk olmaları başlıca gayemizdir. Bu kapsamda Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un öncülüğünde "Yeni Cephemizin Adı Uyuşturucu ile Savaştır" şiarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydınımızda da bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversiteli kardeşlerimizden kurduğumuz bir ekibimiz ilçe ocaklarımızda ve il ocağımızda genç kardeşlerimize seminerler düzenlemektedirler" dedi.Başkan Özbey'in konuşmasının ardından program Yıldırım Yıldızdoğan konseri ve zeybek gösterisi ile devam etti. Aydınlı Ülkücü Şehitlerin adlarının okunmasıyla yapılan Ülkücü Şehitler Yoklaması'nın ardından, salondaki tüm katılımcılar hep birlikte ülkücü yemini etti. Gece sanatçı Osman Öztunç'un konseriyle son buldu.Programa, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan,, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Germencik Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, il ilçe teşkilatları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN