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'Aydınlıkta karanlığı yaşamak' okuyucuyla buluşuyor

Araştırmacı-Yazar Şahin Duman'ın farklı pencerelerden yaşamımıza ve yaşadığımız dünyaya ışık tutan yeni eseri 'Aydınlıkta Karanlığı Yaşamak' raflarda yerini aldı.

26.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:16'Aydınlıkta karanlığı yaşamak' okuyucuyla buluşuyor

Duman'ın daha önce okuyucularıyla buluşan 'İstiklal Harbinde Türk'ün Kürt'ü', 'Belgelerle İzoli, İzollular ve İzoli Aşireti' ve 'Baldıran Zehri' adlı eserlerinin ardından 'Aydınlıkta Karanlığı Yaşamak' adlı eseri de okuyucunun beğenisine sunuldu.

Eser, doğru ile yanlış ve faydalı ile faydasız anlayışının şekillenmesinde kişinin yetiştiği kültür ve medeniyet motivasyonunun oynadığı rol ve bu kültür ve medeniyetin de akıl, zekâ ve mantık kabiliyetiyle geliştirilen olayları kavrama, düşünme, çözme, sonuç çıkarma ve algılama yeteneğinden etkilendiğini roman tadında okuyucuya sunuyor.

Bir yanda çıkarları doğrultusunda karanlık dünyalarıyla milleti peşinde sürükleyenler, bir yanda çağdaşlık adı altında kendi milletiyle savaşan karanlıkta kalmışlar. Ve bütün bu savaşın ortasında öz benliğinden bihaber, kendine sunulanı tüketen, okumayan, araştırmayan, sorgulamayan topluluk.

Yalnızca içinde bulunduğumuz çağı açıklamakla kalmayıp geleceğe de ışık tutan uzun bir çalışmanın ürünü olan eser, okuyucuya kendinden ve çevresinden yansımaları derinden hissettirecek.

Küreselleşme ve modernleşme adı altında yaşamımızı adeta bir ahtapot gibi kuşatan dünya düzeninin bizi kendimizden ve benliğimizden nasıl uzaklaştırdığını gözler önüne seren eser okuyucuyu ve yaşadığı dünyayı yeniden sorgulama fırsatı kazandıracak.

Yaşadığımız dünyaya dair farkındalık kazandırmak amacıyla Araştırmacı-Yazar Şahin Duman'ın Bilgeoğuz Yayınları aracılığıyla piyasaya sunulan 'Aydınlıkta Karanlığı Yaşamak' adlı eseri, kitap raflarında okuyucuyla buluşmayı bekliyor.


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Kaynak: Bültenler

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