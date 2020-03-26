Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydınlılar Başkan Çerçioğlu'na kulak verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda almış olduğu tedbirler sonuç vermeye devam ediyor.

26.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:35
Aydınlılar Başkan Çerçioğlu'na kulak verdi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda almış olduğu tedbirler sonuç vermeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Korona virüs salgınından dolayı yaptığı "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısına kulak veren Aydınlılar toplu taşıma kullanmamaya başladı. Belediye otobüslerini kullanan vatandaş sayısı yüzde 10'a düştü.

Başkan Çerçioğlu tarafından 13 Mart'tan itibaren sefer sayılarının azaltılması talimatı verilen belediye otobüslerinin bu tarihte 25 bin olan yolcu sayısı dün itibarıyla 2 bin 400'e düştü. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediye otobüsleri şu anda sadece mesai saatlerinde hizmet veriyor. Başkan Çerçioğlu ise Aydınlıların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve evde kalmaları çağrısını yineledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aydınlılar Başkan Çerçioğlu'na kulak verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Başkan Kavuş: "Virüs tehlikesine karşı biz her an ve her yerde teyakkuzdayız" - Haber 15:20: Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haber 15:20: Van'da üretilen hava dezenfekte cihazına yoğun ilgi - Haber 15:20: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haber 15:19: Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber