Menü
Haberler››Güncel››Aydınpınar Şelalelerinin yolu genişletiliyor - Güncel

Aydınpınar Şelalelerinin yolu genişletiliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aydınpınar Köyü'nde yer alan Aydınpınar Şelalelerinin yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

19.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:09
Aydınpınar Şelalelerinin yolu genişletiliyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Aydınpınar Köyü'nde yer alan Aydınpınar Şelalelerinin yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı. Tek şerit olan yolun yapılan çalışmanın ardından iki şeritli olması planlanıyor.

Düzce'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve 5 tane küme şelalenin birleşimi ile oluşan Aydınpınar Şelaleleri için Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Aydınpınar Köyü Yılankaya mahallesi mevkiinde ve Aydınpınar Şelaleleri yolunda, yol genişletme heyelan uçuk düzeltme ve yol düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler, yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede asfaltlama çalışması yapacak. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede tek şerit olan yolun iki şeride çıkartılması planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor Güncel
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Güncel
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Güncel
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading