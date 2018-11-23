Aydıntepe'de Mevlid-i Nebi Programı

23 Kasım 2018 Cuma 12:32



23 Kasım 2018 Cuma 12:32

Aydıntepe'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu Konferans salonunda program düzenlendi.Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler, slayt ve oratorya gösterileriyle devam etti.Mevlid-i Nebi Haftası olması sebebiyle ilmihal yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilmesinin ardından program son erdi.Düzenlenen programa Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ün yanı sıra kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT