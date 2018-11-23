Aydıntepe'de Yeşil Yol Projesine Destek

Aydıntepe
Kaymakamlığınca hazırlanan Aydıntepe Yeşil Yol ile Şenleniyor Projesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından kabul edildi.
KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonuçlandığı belirtildi.
değerlendirme sonucunda Aydıntepe Kaymakamlığınca hazırlanan Aydıntepe Yeşil Yol ile Şenleniyor Projesi'nin kabul edilerek, hibe destek kredisi almaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, proje hazırlayarak destek programına başvuruda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.
The Green Mile,Aydıntepe