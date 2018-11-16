16 Kasım 2018, 13:40
»»

Aydıntepe İtfaiyesine Yeni Araç

Aydıntepe İtfaiyesine Yeni Araç

Aydıntepe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eskiyen araçların yerine yeni araç alımı gerçekleştirdi.

Aydıntepe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eskiyen araçların yerine yeni araç alımı gerçekleştirdi.

Belediye hizmetlerinin hızlı ve modern bir şekilde yapılması için araç parkını yenilemeye devam ettiğini ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "İtfaiye Müdürlüğümüzün eksiklerini tamamlayıp daha güzel hizmetler için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda yeni aracımızı aldık. Aydıntepe ve Aydıntepe halkının hizmetine sunduk. Yeni itfaiye aracımız Aydıntepe'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BAYBURT Haşim Şentürk,İtfaiye,Aydıntepe
16 Kasım 2018 Cuma 13:40