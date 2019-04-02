Aydoğan Çorbalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE GELİBOLU belediye başkan adayı olan Aydoğan Çorbalı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE GELİBOLU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Aydoğan Çorbalı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇANAKKALE GELİBOLU adayı Aydoğan Çorbalı kimdir? Bağımsız ÇANAKKALE GELİBOLU adayı Aydoğan Çorbalı yüzde kaç oy aldı?

Aydoğan Çorbalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE GELİBOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Aydoğan Çorbalı GELİBOLU ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. GELİBOLU ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Aydoğan Çorbalı adlı Bağımsız adayı toplamda 34 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE GELİBOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.