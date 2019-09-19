Aydoğdu mahallesinde Yıldırım düşen trafo yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yıldırım düşen elektrik trafosunu yenileyerek, vatandaşa kesintisiz içme suyu ulaşmasını sağladı.

Bu amaçla MASKİ, hava şartları nedeniyle arızalanan sistemleri kısa sürede çalışır hale getiriyor. Bu kapsamda son olarak Alaşehir ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bozulan elektrik trafosunu yenisi ile değiştirdi. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sayesinde, mahallelerin içme suyu sondajlarına enerji sağlayan sistemin uzun süre devre dışı kalması önlenerek vatandaşa içme suyu sağlandı. Mahalle Muhtarı Orhan Baran da yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.