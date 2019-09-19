Haberler » Güncel » Haber

Aydoğdu mahallesinde Yıldırım düşen trafo yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların içme suyu tüketimini kesintisiz ve kaliteli hale getirmek adına enerji temini çalışmalarına da ağırlık veriyor.

19.09.2019 13:35Aydoğdu mahallesinde Yıldırım düşen trafo yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yıldırım düşen elektrik trafosunu yenileyerek, vatandaşa kesintisiz içme suyu ulaşmasını sağladı.

Bu amaçla MASKİ, hava şartları nedeniyle arızalanan sistemleri kısa sürede çalışır hale getiriyor. Bu kapsamda son olarak Alaşehir ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bozulan elektrik trafosunu yenisi ile değiştirdi. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sayesinde, mahallelerin içme suyu sondajlarına enerji sağlayan sistemin uzun süre devre dışı kalması önlenerek vatandaşa içme suyu sağlandı. Mahalle Muhtarı Orhan Baran da yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Bakan pakdemirli'den üretici ve çiftçiye ödeme açıklaması (1)
17:08 Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın
17:08 Eğirdir'deki Gaziler Günü'nde mevlit okutulup, yemek düzenlendi
17:08 Tbmm başkanı şentop, kktc başbakanı tatar ile görüştü
17:08 5 bin 826 şehidin ismi Mihraplı Şehitler Anıtı'nda yaşayacak
17:07 Kapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdı
17:07 Diyanet işleri başkanı erbaş: islam denge dinidir