Aydos Ormanı kapatıldı,  piknik alanları boş kaldı

İSTANBUL'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında piknik ve mangal yapmak yasaklandı. Yasağın ardından Aydos Ormanı'ndaki piknik alanı kapatıldı.

Türkiye 'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında aralarında mesire alanları ve ormanların da olduğu bazı noktalarda hafta sonları piknik yapmak yasaklandı. İstanbul 'da piknikçilerin sıkça tercih ettiği alanların boş kaldığı görüldü. Aydos Ormanı'ndaki piknik alanları kapatıldı. Piknik alanında görevli Kemal Kara, "Araç ve yaya girişimiz tamamen durduruldu. Aydos Ormanı'nda 7 kapı kapalı yasak içeri girmesi. Normal zamanda yağmurlu olsa bile yoğunluk yaşanıyordu. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda kapalıyız. Virüs salgını nedeniyle kimseyi içeri almıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA