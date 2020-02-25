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Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

25.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:58Aydos Ormanı'nda korkutan yangın
Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Yangın, anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ağaçların yandığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Aydos Ormanında çıkan yangın vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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