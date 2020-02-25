Haberler » 3. Sayfa » Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi - Haberler

Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

25.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:14Aydos Ormanı'nda yangının çıktığı alan havadan görüntülendi
Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havada görüntülendi.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından ne kadar alanın etkilendiği henüz bilinmezken, itfaiyenin ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

Öte yandan Aydos Ormanında yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 15:52:43