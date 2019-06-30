30.06.2019 18:01
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Aydos Ormanı'ndaki yangına helikopterle müdahale edildi

Aydos Ormanı

Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.

Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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