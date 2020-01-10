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Aydos Ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı

Pendik'teki Aydos Ormanları'nda geçen yıl çıkan yangınla ilgili mahkeme heyeti keşif yaptı.

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:10Aydos Ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı
'teki Aydos Ormanları'nda geçen yıl çıkan yangınla ilgili mahkeme heyeti keşif yaptı.
Keşfe, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile Aydos Ormanı'ndaki yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanık Yakup Akman'ın avukatı katıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı keşfin ardından mahkeme heyeti bölgeden ayrıldı.
Yakup Akman, 19 Eylül 2019'da Aydos Ormanları'nda çıkan yangının ardından gözaltına alınmış, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen Akman, tutuklanmıştı.

Pendik, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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