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Aydos ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı

PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.

10.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:08Aydos ormanı'ndaki yangınla ilgili keşif yapıldı
PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.
Keşfe, 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile Aydos Ormanı'ndaki yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanık Yakup Akman'ın avukatı katıldı. Keşif sırasında polis geniş güvenlik aldı. Yaklaşık 1 saat süren keşfin ardından mahkeme heyeti bölgeden ayrıldı. Yakup Akman, 19 Eylül 2019'da yangınla ilgili gözaltına alınmış, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla da tutuklanmıştı.

İstanbul, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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