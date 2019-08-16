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AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET (1)
16.08.2019 13:52
Güncel
Kaynak: DHA
Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu
İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi
9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti
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