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AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET (2)
16.08.2019 15:13
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Kaynak: DHA
9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi
Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu
Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum
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