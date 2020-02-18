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AYEDAŞ bu yıl 230 milyar lira şebeke yatırımı yapacak

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ), hizmet bölgesine kesintisiz enerji sağlamak için bu yıl içinde yaklaşık 230 milyon liralık şebeke yatırımı yapacağı bildirildi.

18.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:54AYEDAŞ bu yıl 230 milyar lira şebeke yatırımı yapacak
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ), hizmet bölgesine kesintisiz enerji sağlamak için bu yıl içinde yaklaşık 230 milyon liralık şebeke yatırımı yapacağı bildirildi.
AYEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere yatırımlarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Şirketin, kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Anadolu Yakası'nda sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemenin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirilecek. 2020'de yaklaşık 230 milyon lira yatırım yapılacak. Anadolu Yakası'nda 4 bin 861 adet aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirilirken, 41 adet pano, 11 adet trafo, 162 adet dağıtım merkezi ve 71 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan AYEDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdürecek."

İstanbul Anadolu Yakası, Anadolu Yakası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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