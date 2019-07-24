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AYESOB Başkanı Çetindoğan'dan, Başkan Altıntaş'a ziyaret

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'ı makamında ziyaret etti.

24.07.2019 10:27 AYESOB Başkanı Çetindoğan'dan, Başkan Altıntaş'a ziyaret
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'ı makamında ziyaret etti.

AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çetindoğan, Bozdoğan Belediye Başkanı Altıntaş'ı tebrik ederek, Ahi Evran Heykeli hediye etti.

Başkan Altıntaş, Çetindoğan'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Bozdoğan esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Deniz Çiftçi, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erhan Konya ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ekmekçi'de yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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