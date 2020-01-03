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Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ölmesinin ardından İran'da Cuma Namazı verdiği hutbede, "ABD dünyada barışı bulamayacak" dedi.

03.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58 Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak

Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ölmesinin ardından İran'da Cuma Namazı verdiği hutbede, "ABD dünyada barışı bulamayacak" dedi.

İran merkezli Mehr Ajansı'ndaki habere göre, Ayetullah Ahmed Hatemi, Cuma Namazı'nda verdiği hutbede ABD'nin bir zafer kazanmadığını ancak çöküşüne yaklaştığını belirterek, "ABD dünyanın hiçbir yerinde barışı bulamayacak. Bugün Irak, Suriye ve Lübnan'daki direniş hareketi, Süleymani'nin intikamını almak istiyor. Bölgedeki bu zararlıların varlığını sona erdirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.



Muhammed Hatemi, Kasım Süleymani, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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