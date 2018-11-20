Ayew'le Kaptanlık Görüşmesi

Fenerbahçe 'de bu sezon en fazla forma giyen isimlerden olan Andre Ayew, sürpriz bir toplantıyla gündeme geldi. Uzun bir aranın ardından Gana Milli Takımı'na geri dönen Ayew, federasyon başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gana Futbol Federasyonu Başkanı Nana Akufo, Asamoah Gyan ile birlikte Ayew'i bir toplantıya davet etti. Burada Gana Milli Takımı'nın kaptanlığını almaları ve sorumluluklarını artırmaları talep edildi.

Kayserisporlu Gyan ile beraber Ayew'in takım üzerinde kontrolü almaları istendi. Her iki yıldızın da bu görevleri tam yerine getirmediği iletildi.