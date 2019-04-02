Ayfer Koçaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR SAVAŞTEPE belediye başkan adayı olan Ayfer Koçaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR SAVAŞTEPE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ayfer Koçaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR SAVAŞTEPE adayı Ayfer Koçaş kimdir? BTP BALIKESİR SAVAŞTEPE adayı Ayfer Koçaş yüzde kaç oy aldı?

Ayfer Koçaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR SAVAŞTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayfer Koçaş SAVAŞTEPE ilçesinde % 0,40 oranında oy almıştır. SAVAŞTEPE ilçesinde % 0,40 oranında oy olan Ayfer Koçaş adlı BTP adayı toplamda 50 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR SAVAŞTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.