Ayfer Yılmaz: "Mersin'de Seçimin Adı 'Demokrasidir'"

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz , yerel seçimlerin bir genel seçim havasına sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Mersinimizde bu seçimin adı 'demokrasidir'. Seçim sonucunda ya demokrasi kazanacaktır ya da Mersin'den başlayarak bütün Türkiye 'nin demokrasisi sonlanacaktır" dedi. İYİ Parti ve DP'den adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 'ın yerine, İYİ Parti'nin de desteğiyle DP'den Mersin Büyükşehir Adayı olan Ayfer Yılmaz, basın toplantısı düzenleyerek projelerini anlattı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Orkide Restoran'da gerçekleştirilen toplantıya Burhanettin Kocamaz da katılarak Yılmaz'a destek verdi."Mahalli idare seçimlerini genel seçim havasına sokmaya çalışıyorlar"Türkiye'nin bugün 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin arifesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu seçimlerin bir genel seçim havasına sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Ne yazık ki, bu dönemde çok farklı siyasi oluşumlar sonrasında bir genel seçim havasına sokmak, proje yapıp halkına bir şey verebilmenin ötesinde, tükenmişliğin getirdiği bir anlayışla insanları bölüp, işi beka sorununa getiren anlayışla mahalli idare seçimlerinin bir bakıma kulvar değiştirmesini sağlıyorlar. Halbuki mahalli idareler seçimleri, vatandaşlarına illerinde nasıl hizmet edileceği, nasıl altyapılı modern şehirler haline geleceği, nasıl akıllı şehirler olup 21. yüzyıla gideceği, nasıl üreteceği ve insan dokunuşlarıyla birliktelikleri artıracağına dair seçimlerde halkın duymak istediği projelerin bir arada tartışıldığı ve halkın da seçimini ona göre yaptığı bir seçimdir. Genel seçimler ayrıdır" diye konuştu."Ekonomik gerçeği önemsizleştirdik ve işi getirdik gene beka sorununa"Dün açıklanan büyüme rakamlarına işaret ederek, bu ekonomik sonuçlarla Türkiye'nin bir durgunluğa girdiğinin görüleceğini vurgulayan Yılmaz, "Büyüme aşağıya indi, eksi 3'lerde. En kötüsü, insanlar yatırım yapmaktan uzaklaştı, makine teçhizat alımlarını yüzde 25 azaltmış, sermaye yatırımlarını yüzde 12 aşağı indirmiş. Bu, zaten var olan işsizliğin artması ve var olan enflasyonun da aşağı düşmeyeceğinin göstergesi. Eğer görüntü bu ise şimdi bu gerçeği önemsizleştirdik ve işi getirdik gene beka sorununa" ifadelerini kullandı."Mersinimizde bu seçimin adı 'demokrasidir'"Konunun Mersin ile ilgili boyutunun ise demokrasi sorunu olduğunu dile getiren Yılmaz, demokrasinin; hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve halkın yönetiminde yenisi bulunana kadar bir yönetim şekli olduğuna dikkat çekti. "Ama ülkemizde son zamanlarda demokrasi, sadece 'sandık demokrasisi' olarak algılanmaya başladığı günlerimizde şu anda bir adım daha atıldı. Sandık demokrasisine de engel" diyen Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz 'ın hizmetlerine devam etmek için yeniden aday olduğu bir dönemde, adaylığının akıl almaz bir komplolar zinciri ve bir üst akılla engellendiğini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu, bir insanın elinden seçilme hakkının alınmasıdır. İkinci taraftan, Mersinli hemşehrilerimizin adaylar arasından kendine hizmet edecek kişiyi seçme hakkının elinden alınmasıdır. Demek ki, Mersinimizde bu seçimin adı 'demokrasidir'. Seçim sonucunda ya demokrasi kazanacaktır ya da Mersin'den başlayarak bütün Türkiye'nin demokrasisi sonlanacaktır."Aday olma sürecini, "İşte orada moda deyimle bir oyun bozulacaktı" sözleriyle özetleyen Yılmaz, şunları söyledi: "Bu gücü, bu dayanışmayı, bu birlikteliği göstermezsek, birincisi Mersinli hemşehrilerimizi karşı büyük bir borcumuz olurdu; ikincisi demokrasiyi, ki 100 yıl öncesinde başlayan bir mücadele toplumu üzerinde biz baştan kaybetmiş olurduk. İşte seçimlere 28 gün kala, daha önce Mersini hemşehrileri tarafından iki dönem Ankara 'ya milletvekili olarak gönderilip ve destekleriyle de iki dönem bakanlık yapan bana Sayın Başkanımız bir teklifte bulundu ve ben bugün karşınızda o demokrasi bayrağı bir, ikincisi de hizmetlerin devamı ve üzerine koymak için, sürdürülebilirlik sağlamak için karşınızdayım.""17 yılda Mersinimiz unutulmuş"Mersin'in ekonomik anlamda bulunduğu noktayı da değerlendiren Yılmaz, bugün Mersin'in 17 yıl öncesine göre 10'uncu sıradan 26'ıncı sıraya indiğini, yaşanabilir kentler içinde 59'uncu sırada yer aldığını, ancak son 5 yıldır yapılan altyapı atağıyla 26'ıncı sırada bulunduğunu ifade etti. Mersin ile ilgili verileri aktaran Yılmaz, "'Gençler niye kaçıyor' diye sorarsanız, 81 il içinde iş bulabilme imkanında 67'inci sırada olduğu bir ile indik. Demek ki, doku bozuldu. Tarım burada, turizm burada, ticaret kapısı burada. En önemlisi temiz enerjimizin kaynağı burada. 2000'li yıllarda Mersin'e bir vizyonla gelmiştik; tarım, turizm, ticaret ve enerji. Bununla birlikte kalkınmak için Mersin Çukurova Uluslararası Havalimanı, Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi ve lojistiği birlikte dengeleyen, tarımsal sanayi ile ölçek ekonomisine geçip Mersin'in kazanımlarının tekrar arttığı bir vizyonla gelmiştik. Ancak, son zamanlarda görüyoruz ki, 17 yılda Mersinimiz unutulmuş bir ekonomi ve devlet tarafından yapılması gereken projelerin hiçbirinin tamamlanmadığı bir noktadayız. Bütün bunlar kentimizin şeklini değiştirdi. Giderek paylaşılamayan bir gelir ve emeğinin karşılığını alamayan bir şehir" diye konuştu."Akıllı yönetime ihtiyacımız var"Mersin'in, turizm altyapısında her şeyin bulunduğu bir kent olduğuna işaret eden Yılmaz, tarımsal üretimden üreticilerin desteklenmesine kadar belediyenin her noktada yer alacağını kaydetti. En önemlisinin, üreticinin sürdürülebilir üretim yapmasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Biz sürdürülebilir üretim yapmıyoruz. Patatesi ithal ediyoruz. Hem de gümrükleri indirdik. Gelecek sene gümrükleri indirdiğiniz patates fiyatıyla bugün yaptığınız bunca mazot zammı, gübre zammı ile bunu nereye götüreceksiniz? Sıfır gümrükle ithal edersiniz. Üreticinizin rekabeti kalkar. Onun için bir silsile içinde akıllı yönetime ihtiyacımız var bizim. Bunu da desteklerle, üreticimizi giderek güçlendirerek sosyal dokuyu değiştirmek için belediyemiz eğitmek, fideleri vermek, yeni ürünlerle tanıştırmak için başlattığı projeleri sürdürecek. 10 yıldır nüfusumuz 8-9 milyon artarken, kaybettiğimiz, üretmekten vazgeçtiğimiz alan ise bir Hollanda büyüklüğünde. Peki, biz bu insanları tarımda ithalatla besleyeceksek bu dövizi nereden bulacağız? Borçlanarak aldığımız parayla patates, soğan alırsak, bize lazım olan sanayi için teknolojiyi neyle satın alacağız? Akıllı yönetmek zorundayız, üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.Turizmde başlamış olan altyapının bitmesi gerektiğini, bunun takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, yaşanabilir bir Mersin, ulaşım sorunlarının çözümü yönündeki çalışmaları da devam ettireceklerini kaydetti. Kadına ve çocuklara yönelik projeleri de hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, "Bir kentin geleceği için hep birlikte çalışmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi, gelir imkanları çerçevesinde bütün her şeyi yapmak zorunda. Ama toplumla birlikte akıllı yönetimle, tek başına değil. Mersin'i önce Türkiye ile sonra da dünyayla yarıştırmak zorundayız. Bu dönemde hem faaliyetlerin sürdürülmesi hem de her şeyden önce kurulan oyunu bozmak, takip edilecek projeleri sonuçlandırmak ve üzerine bir vizyonla gitmek için ben bu dönemde karşınızdayım" şeklinde konuştu. - MERSİN