Ayfer Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz oldu. DP adayı Ayfer Yılmaz, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayfer Yılmaz, Mersin yarışında % 12,03 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Ayfer Yılmaz toplamda 127.227 adet oy sayısına ulaştı.

Ayfer Yılmaz Kimdir?

Yılmaz, 1956 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevlerini yaptı.

1996'da DYP Mersin milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996 senesinde de Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı sene içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı.

2002-2009 seneleri arasında Başkent Universitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği yaptı.

Yılmaz, 2017'de İYİ Parti'ye katılıp, 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı oldu.

DP Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.