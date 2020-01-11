Haberler » Güncel » AYGAD'ın düzenlediği 'Altın İmza Ödülleri'nde AA'ya ödül - Haber

AYGAD'ın düzenlediği "Altın İmza Ödülleri"nde AA'ya ödül

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nce (AYGAD) verilen "Altın İmza Ödülleri"nde Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

11.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:20AYGAD'ın düzenlediği
Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nce (AYGAD) verilen "Altın İmza Ödülleri"nde Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.
AYGAD tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla verilen "Altın İmza Ödülleri" 'deki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törende, ödüle layık görülen basın mensuplarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, ve sanat dünyasından isimlere, STK'lara ve iş insanlarına plaket takdim edildi.
Türkiye'nin dünya kamuoyunda daha sağlıklı tanıtılması ve başarılı yurt dışı haberlerinden dolayı AA da ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı adına, ödülü AA Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun aldı.
Törende konuşan AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, medya etiğinin büyük önem teşkil ettiğini belirterek, "Medya etik ve ahlaki durumu, toplumun diğer katmanlarına da yansır. Zira bir toplumun kültürü, tarihi, dil ve diğer etkenleri etik değerleri biçimlendirilir. Bir toplumun kültürü, tarihi, sosyal durumu, ahlak ve etik değerlerini gelecek nesillere aktarmak için basın ve medyanın önemi büyüktür." ifadelerini kullandı.
Ödüle layık görülen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da "Aslında teknolojik gelişmeler gerçek gazetecilerin ve sizler gibi kıymetli basın mensuplarının önemini daha çok vurguladı. Sizin gibi ülkesinin yanında olan insanların kıymetini her gün görüyoruz ama en çok da 15 Temmuz'daki dik duruşunuzla, sağlam duruşunuzla ülkemize nasıl sahip çıktığınızı kamuoyunda gösterdiniz ve toplumumuza, devletimize sahip çıktınız." diye konuştu.
Ödül alan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise "Ben inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ilkeli bir duruşuyla doğru haberi milletle buluşturmak adına, alın terini, emeğini seferber eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu ödülü biz burada huzur içinde olalım diye cepheden cepheye koşan Mehmetçiklerimiz adına alıyorum." dedi.
Ödül verilen diğer kişiler şu şekilde:
"TRT spor yorumcusu Erdoğan Arıkan, Kök hücre, gen hücre ve kanser konusunda araştırmalar yapan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Cumhurbaşkanlığı Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz, İş insanı Arzu Yılmaz, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli karateci Alparslan Yamanoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Başkanı Mirze Şimşek, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Gazeteci Selim Akdoğan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Radyocu Yusuf Erbaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu, Show TV Ana Haber Spikeri Özge Ece Üner, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Program sunucusu Melih Altınok, Programcı Didem Arslan Yılmaz."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Anadolu Ajansı, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:44  Mısır'da restore edilen Eliyahu Hanavi Sinagogu açıldı - Haber
00:44  Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Haber
00:43  AYGAD'ın düzenlediği "Altın İmza Ödülleri"nde AA'ya ödül - Haber
00:42  Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
00:42  Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 00:44:57