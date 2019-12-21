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Aygaz, Türkiye'den LNG ihracatı yapan ilk şirket oldu

Aygaz Doğal Gaz AŞ, Türkiye'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yapan ilk şirket oldu.

21.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:16 Aygaz, Türkiye'den LNG ihracatı yapan ilk şirket oldu
Aygaz Doğal Gaz AŞ, 'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yapan ilk şirket oldu.
Aygaz Doğal Gaz'dan yapılan açıklamaya göre, komşu ülkelerden gelen yoğun LNG talebi üzerine çalışmalarını genişleten şirket, ilk LNG ihracatını kara yolu ile 'a gerçekleştirdi.
Söz konusu ihracat dışında doğal gaz satışı da yapan şirket, ekipman tedarikçilerinin yurt dışı pazarlara açılmasına ve yurt içinde sahip olunan bilgi ve tecrübenin dış pazarlara aktarılmasına da imkan yaratıyor.
Aygaz Doğal Gaz AŞ, ayrıca tüketicilerine boru hatları üzerinden doğal gazın toptan satışı ve boru hattına henüz bağlanmamış kullanıcılara ise özel taşıma araçlarıyla LNG satışı ve iletimi faaliyetlerini yürütüyor.
LNG, doğal gazın atmosferik basınçta yaklaşık olarak eksi 162 santigrad dereceye (-162 C) soğutularak elde edilirken, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sistemi üzerinden boru hattıyla doğal gazın henüz ulaşmadığı bölgelerdeki tüketicilere iletiliyor.

Bulgaristan, Aygaz A.Ş, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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