Aygır Pınarı mesire alanı

Bozkır ilçesinde yer alan Aygır Pınarı'na doğa ve kampseverlerin yoğun ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye 'nin dört bir yanından gelen doğa ve kampseverler, eşsiz güzelliğe sahip Aygır pınarında çadır kurarak doğayla iç içe vakit geçiriyor.Hafta sonları genellikle çevre ilçe ve illerden gelen ziyaretçilerle dolup taşan bölgede, 2016 yılında yolu asfaltlanmış, C Tipi mesire alanı olarak tescillenmiş ve bu doğrultuda çevre düzenleme çalışması yapılmıştı.Çalışmalar hakkında bilgi veren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "Aygır Pınarı bölgemizin ve ülkemizin saklı kalmış cenneti arasında yer alıyor. Aygır Pınarı'nı bu kadar önemli ve güzel kılan özelliği, dağların altından patlayan suyun burada oluşturduğu yeşil doku ve temiz havasıdır. Hafta içi ve hafta sonu, piknik yapmak ve vakit geçirmek için gelen vatandaşlarımız dışında, doğa ve kamp severler tarafından da gözde mekan haline gelmiş durumdadır. Şehirlerin gürültüsünden ve kalabalığından bunalan vatandaşlarımız için eşsiz bir dinlenme yeri olan Aygır Pınarı, yeni yeni keşfedilmeye başlandı.Bu doğal güzelliği daha verimli kullanabilmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için buranın görsel ve doğal görüntüsünü bozmadan çalışmalar yapacağız. Aygır Pınarı'nın 2016 yılında C Tipi mesire alanı olarak tescilinin yapılmasıyla birlikte küçük ölçekli bir proje hazırlanarak kamelyalar ve ahşap köprü yapılmıştı. Bu projenin devamı olarak öncelikle bungalov evleri ve hobi bahçelerini içeren düzenleme çalışmasının proje hazırlığı içerisindeyiz. Projemizin tamamlanması ve akabinde onaylanmasıyla birlikte ilçemize ve ülkemize çok daha güzel bir mekan kazandırmış olacağız." dedi.İlçede yer alan Aygır Pınarı gibi diğer doğal ortamların da titizlikle korunması için uyarılarda da bulanan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, şöyle devam etti:"İlçemizin her yanı ayrı bir doğal güzelliğe sahiptir. Dolayısıyla mesire alanları haricinde de kullanılan diğer doğal ortamların da doğayı kirletmeden, zarar vermeden kullanılması, hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Mesire alanı olarak tescillenen mekanlarımızın temizliğini belediye ekiplerimiz her gün yapmaktadır. Bu mekanları kullanan tüm vatandaşlarımızın doğaya karşı duyarlı olmasını, çevreci bir tutum sergilemesini önemle rica ediyorum."