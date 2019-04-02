Aygül Gören Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN SARAY belediye başkan adayı olan Aygül Gören isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN SARAY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Aygül Gören isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN SARAY adayı Aygül Gören kimdir? BTP VAN SARAY adayı Aygül Gören yüzde kaç oy aldı?

Aygül Gören Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN SARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Aygül Gören SARAY ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. SARAY ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Aygül Gören adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

VAN SARAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.