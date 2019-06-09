Aygün Ailesi'nin acı günü

Zonguldak
'ın tanınmış ailelerinden Aygün Ailesi'nin ferdi olan Namık Aygün yaşamını yitirdi. Aygün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Türk Kızılay
Derneği Zonguldak Şubesi Eski Başkanı Nihat Aygün'ün kardeşi, AK Parti
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen
'in yakın akrabası olan Namık Aygün, yaşamını yitirdi.
Bir süredir hastanede hastalık sebebiyle tedavi gören Namık Aygün'ün cenazesi Kilimli
ilçesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Aygün'ün cenazesine çok sayıda seveni katılırken, yakınları cenazede gözyaşı döktü. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Polat Türkmen
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