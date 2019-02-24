Aygün, "Çınarlı bizim için önemli"

Çınarlı Mahallesi'nin önemli olduğunu belirten Aygün, "Her zaman sizlerle bir arada olacağız, projelere birlikte karar vereceğiz" dedi

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Kandıra Beylerbeyi Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Menderese Yoldaş ve yönetimi ile üyeleri tarafından geç saatlerde karşılanan Aygün'ü üyeler büyük bir ilgi ile dinlediler. Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer, Meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı ziyarette Aygün İlçede yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'nde şu ana kadar aksayan durumdaki hizmetlerin 1 Nisan sonrası hızlı bir şekilde giderileceğini belirterek, "Altyapısı tamamen bitecek. Çenesuyu Caddesi'ndeki aydınlatmalar yenilecek" dedi. Millet Bahçesi içerisine sosyal donatılar yapılacağını ve gençlerin bu alandan faydalanabileceğini belirten Aygün, "Tabi bu projelere birlikte karar vereceğiz. Biz sunacağız, sizler fikrinizi söyleyecek yol haritasını çizeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler