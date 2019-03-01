Aygün, "En Modern Diş Hastanesini Yapacağız"

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün seçim ziyaretleri kapsamında Derince Ağız Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Beraberinde meclis üyesi adayları ilebirlikte Derince Diş Sağlığı Merkezi'nde vatandaşların aldıkları sağlık hizmeti hakkında bilgi alan Aygün, sağlık personeli ve çalışanları da ziyaret ederek hizmetler konusunda kolaylıklar diledi. Aygün ve beraberindekiler daha sonra Başhekimi Dt. Hakan Bitlis'i makamında ziyaret etti.

YENİ DİŞ HASTANESİ YAPILACAK

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, Başhekim Dt. Hakan Bitlis ile ziyaretinde Derince Ağız Sağlığı Merkezi'nin yenileneceğini, Askeri Hastane alanına Kocaeli'nin en modern Diş Hastanesi'nin yapılacağını belirtti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınacak söylentilerinin artık son bulması gerektiğini belirterek Aygün, "Taşınacağını söylüyorlar, biz büyütüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler