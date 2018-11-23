Ayhan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Akçakale
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin en onurlu ve en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ayhan, mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 24 Kasım 1928 tarihinde 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygı değer unsurlarıdır' diyerek başlattığı bu kutlu yolda tüm eğitim camiasının 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı. Ayhan, mesajının devamında, " Türkiye
'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içinde, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize her zaman minnettarız. Her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve geleceğin anahtarı durumundadırlar. Bu anlamlı gün vesilesiyle ebediyete göç etmiş, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekli olmuş öğretmenlerimize uzun ve sağlıklı ömürler, halen görevlerinin başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Mustafa Kemal Atatürk,Abdülhakim Ayhan,Akçakale