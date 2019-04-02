Ayhan Akyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Rize belediye başkan adayı Ayhan Akyüz oldu. CHP adayı Ayhan Akyüz, Rize belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Rize belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Rize belediye başkan adayı Ayhan Akyüz ile ilgili seçim sonuçları ve Rize belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Rize belediye başkan adayı Ayhan Akyüz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Rize belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Rize aday yarışı ve Rize seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Rize Seçim Bilgileri

Rize belediyesi için toplam sandık sayısının 216 olduğu belirlendi.

Rize belediyesi için açılan sandık sayısının ise 216 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Rize belediyesi için katılım oranının ise % 76,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Rize toplam seçmen sayısının ise 67.952 olduğu belirlendi.

Rize belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Rize Belediye Başkan Adayı Ayhan Akyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Rize belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Akyüz, Rize yarışında % 13,56 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ayhan Akyüz toplamda 6.644 adet oy sayısına ulaştı.

Ayhan Akyüz Kimdir?

Ayhan Akyüz 1957 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamlayan Akyüz, KTU Harita ve Kadastro Mühendisliğini bitirdi. ÇAYKUR'da uzun yıllar mühendis olarak görev yapan Akyüz, emekliliğinin ardından serbest olarak mesleğini sürdürmektedir.

Akyüz, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP Rize belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.