Ayhan Baş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ayhan Baş oldu. BTP adayı Ayhan Baş, MANİSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MANİSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ayhan Baş ile ilgili seçim sonuçları ve MANİSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ayhan Baş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MANİSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MANİSA aday yarışı ve MANİSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MANİSA Seçim Bilgileri

MANİSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MANİSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MANİSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP MANİSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Baş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Baş, MANİSA yarışında % 0,49 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Ayhan Baş toplamda 4.292 adet oy sayısına ulaştı.

BTP MANİSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.