Ayhan Bilgen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oldu. HDP adayı Ayhan Bilgen, Kars belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kars belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen ile ilgili seçim sonuçları ve Kars belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kars belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kars aday yarışı ve Kars seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kars Seçim Bilgileri

Kars belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kars belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kars toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Kars belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Bilgen, Kars yarışında % 29,54 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Ayhan Bilgen toplamda 12.172 adet oy sayısına ulaştı.

Ayhan Bilgen Kimdir?

Ayhan BİLGEN

28 Ocak 1971'de Kars'ta doğdu. Baba adı Muharrem, anne adı Behiye'dir. Gazeteci; Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı.

Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. HDP MYK Uyesi ve Grup Başkanvekilidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

HDP Kars belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.