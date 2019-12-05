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Ayhan dede eski fotoğraflara hayat veriyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde mobil fotoğrafçılık yapan 71 yaşındaki Ayhan Sonkaldı, eski fotoğraflara hayat veriyor.

05.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:02Ayhan dede eski fotoğraflara hayat veriyor
ilçesinde, kırsal mahallelerde mobil fotoğrafçılık yapan 71 yaşındaki Ayhan Sonkaldı, eski fotoğraflara hayat veriyor. 40 yıldan bu yana fotoğrafçılık yaptığını anlatan Sonkaldı, işini severek yaptığını söyledi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesinde, vatandaşların getirdiği eski fotoğrafları büyütüp renklendiren 3 çocuk ve 4 torun sahibi Ayhan Sonkaldı, "Aslen Edremitliyim. Ancak, şu anda Bursa'da oturuyorum. Arabamla gezerek hizmet veriyorum. Eski fotoğrafları büyütüp renklendiriyorum. Fotoğrafları büyüklüğüne göre 50 ile 500 lira arasında yapıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Torun, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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