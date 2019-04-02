Ayhan Gider Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider oldu. AK Parti adayı Ayhan Gider, Çanakkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çanakkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider ile ilgili seçim sonuçları ve Çanakkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çanakkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çanakkale aday yarışı ve Çanakkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çanakkale Seçim Bilgileri

Çanakkale belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çanakkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çanakkale toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Gider, Çanakkale yarışında % 35,34 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ayhan Gider toplamda 26.871 adet oy sayısına ulaştı.

Ayhan Gider Kimdir?

1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi köyünde doğdu. 1987 yılında Bursa Zirai Uretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesi'nden Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 1987 yılında Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1992 yılında Çukurova Universitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1992 yılında Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandı. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü'ne İlçe Müdürü olarak atandı. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu. 2015 Yılında, Genel Sekreterlik görevinden istifa ederek, 1 Kasım seçimleri sonucunda AK Parti Çanakkale 26. Dönem Milletvekili seçildi. Ayhan Gider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Çanakkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.