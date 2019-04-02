Ayhan Güleç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA belediye başkan adayı olan Ayhan Güleç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ayhan Güleç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA adayı Ayhan Güleç kimdir? Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA adayı Ayhan Güleç yüzde kaç oy aldı?

Ayhan Güleç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Güleç AKÇAKOCA ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. AKÇAKOCA ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Ayhan Güleç adlı Bağımsız adayı toplamda 21 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.