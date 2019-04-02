Ayhan İşi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA PAZARLAR belediye başkan adayı olan Ayhan İşi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA PAZARLAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ayhan İşi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA PAZARLAR adayı Ayhan İşi kimdir? BTP KÜTAHYA PAZARLAR adayı Ayhan İşi yüzde kaç oy aldı?

Ayhan İşi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA PAZARLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan İşi PAZARLAR ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. PAZARLAR ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ayhan İşi adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA PAZARLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.